Genoa: Preziosi, trattativa saltata

GENOVA, 28 SET -"La trattativa è saltata. Ci ho creduto fino alla fine ma poi non c'erano le basi. C'è un accordo di riservatezza e non voglio aggiungere altro. Credo di aver fatto la cosa giusta, poi se qualcuno è pronto a dire il contrario sono pronto ad incontrarlo. Ora cosa faccio? Farò il mio dovere per il bene del Genoa". Così Enrico Preziosi ha commentato, intervenendo ai microfoni di Primocanale, la bocciatura della trattativa per la cessione del Genoa a Sri Group del manager bolognese Giulio Gallazz.i Il presidente rossoblù ha però confermato l'intenzione di lasciare: "Ho già parlato con l'amministratore delegato Zarbano per individuare un Advisor. Lo ribadisco: il Genoa resta in vendita".