Balotelli di nuovo papà, è nato Lion

ROMA, 28 SET - Mario Balotelli è di nuovo papà. L'ex attaccante di Milan e Inter, ora al Nizza, ha annunciato con un post su Instagram, in cui ha postato un'immagine sotto la quale ha scritto semplicemente "Felicità", la nascita del figlio avuto dall'attuale compagna Clelia, 26enne che risiede in Svizzera. Balotelli è già padre di una bambina, Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico. Venti giorni fa Supermario aveva postato sempre su Instagram un post con la foto di un pancione di una donna in dolce attesa accompagnato dalla scritta "Loading". Oggi la nascita del bambino, che si chiamerà Lion.