Europa League: Lazio-Zulte Waregem 2-0

ROMA, 28 SET - In un Olimpico vuoto per squalifica la Lazio batte per 2-0 i belgi dello Zulte Waregem e resta a punteggio pieno nel girone K di Europa League. Biancocelesti in vantaggio al 18': cross dalla sinistra di Lukaku, Marusic appoggia di testa all'indietro e sempre di testa Caicedo insacca in tuffo. Per l'ecuadoregno è il primo gol con la Lazio. Al 27' ci prova Murgia, il portiere dei belgi Leali blocca in due tempi. Leali dice poi di no al 42' ad una conclusione dall'interno dell'area di rigore di Parolo. Zulte pericoloso al 43' con Leya Iseka che calcia alto da ottima posizione. Nella ripresa Lazio vicina al raddoppio con Caicedo che servito da Milinkovic-Savic mette fuori di testa di pochissimo. Leali salva di piede ancora su Caicedo (71') mentre Strakosha evita il pari su tiro di Leya Iseka (72') e su colpo di testa di Olayinka (80'). Al 90' Murgia serve Immobile per il 2-0.