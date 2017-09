'Via Ancelotti,rendimento non a altezza'

ROMA, 28 SET - Ora e' ufficiale, il Bayern Monaco ha esonerato Carlo Ancelotti. Il club bavarese ha confermato la sua scelta in un comunicato sul suo sito. "Le prestazioni della nostra squadra sin dall'inizio non sono state all'altezza delle aspettative che avevamo riposto. La partita di Parigi ha dimostrato che dovevamo prendere delle decisioni", dice il club. "Mi dispiace per Carlo, che rimarrà sempre mio amico - dice Rummenigge - ma abbiamo dovuto decidere per il bene del Bayern".