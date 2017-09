Allegri, dimenticare sconfitte passate

ROMA, 28 SET - "Siamo fortissimi, la rosa è migliorata e non era facile. Ai tifosi dico di liberarsi della negatività, di non arrovellarsi sulle sconfitte passate". Così Massimiliano Allegri in un'intervista con il mensile "Gq". "A Cardiff - ricorda il tecnico della Juventus - ci hanno gonfiato come zampogne, nel secondo tempo, perché nel primo eravamo stati molto più aggressivi: appena è finita l'aggressività, è finita la partita". Ma "le finali - aggiunge - si perdono e si vincono, è sempre stato così, e così sarà anche per la Juventus. Lo dico anche ai giocatori perché, per fare grandi cose, con il talento che hanno, gli ci vuole solo l'incoscienza: un po' di sana follia, mettere da parte i ragionamenti e pensarsi invincibili".