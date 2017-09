Inter: Antonello, S.Siro è casa nostra

MILANO, 28 SET - "Il discorso su San Siro è aperto con il Comune e con il Milan. Dobbiamo discuterne perché lo stadio è un assett fondamentale per lo sviluppo della città di Milano, però dall’altro lato lo sentiamo come casa nostra. Vogliamo rimanere a San Siro, vogliamo rinnovarlo”: lo dice l’ad dell’Inter Alessandro Antonello alla nuova tv tematica del club. I rapporti con il Milan non sono ottimali, tanto che l’ad rossonero Fassone aveva puntato il dito contro il club nerazzurro sottolineandone una situazione debitoria doppiamente pesante. “Preferiamo essere focalizzati sui nostri numeri vogliamo guardare in casa nostra. Noi abbiamo la nostra strategia”. E la situazione economica dell’Inter sembra essere in netto miglioramento, con una perdita di bilancio dimezzata e ricavi incrementati del 33 per cento. “Passiamo da -59 a -24 significa che il trend e la strategia in essere stanno dando i risultati sperati. Vuol dire che gli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio della stagione li abbiamo raggiunti''