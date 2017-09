Genoa: Gallazzi 'offerta entro oggi'

GENOVA, 27 SET - "Rispettiamo il termine e già probabilmente oggi manderemo la nostra offerta". Lo ha detto all'emittente ligure Primocanale Giulio Gallazzi, presidente di Sri Group, sulla trattativa per l'acquisto del Genoa giunta ormai nella fase finale, a margine dell'assemblea dei soci di Banca Carige, di cui fa parte. "Io sono una persona ottimista di natura e resto ottimista, faremo la nostra migliore offerta in giornata e mi auguro e spero che l'attuale proprietà consideri la vendita. Credo che il Genoa abbia una situazione attuale di classifica ingiusta perché la squadra merita di più. Sono innamorato di questa squadra e non demordo anche se la trattativa è diventata un po' complessa".