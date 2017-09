Inter, ad Antonello presenta progetti

MILANO, 28 SET - "Vogliamo valorizzare il brand Inter e allargare la fanbase. L'Inter Media House è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Grazie a questo progetto i nostri tifosi di tutto il mondo potranno vivere il club in prima persona": lo dice l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello durante la presentazione della nuova sala stampa di Appiano Gentile. "Inter Media House è un progetto interno -dice Antonello- una piattaforma digitale che potrà creare e distribuire contenuti. Un passaggio fondamentale di questa era di digitalizzazione". La ristrutturazione della sala stampa, insieme al restyling della TV del club, fanno parte di un percorso di innovazione programmato in un anno speciale. Il 9 marzo l'Inter compierà 110 anni, una storia di successi che lo rende uno dei brand principali a livello mondiale. Vogliamo accettare la sfida che ci viene posta dai grandi cambiamenti che sono in atto, vogliamo essere protagonisti. Vogliamo conquistare il tempo delle persone" dice l'ad nerazzurro.