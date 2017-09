Higuain, il gol e una dedica speciale

ROMA, 28 SET - "Grazie a tutti quelli che ci sono sempre stati, ora è facile esserci...". Cosi' sui social, nella notte, Gonzalo Higuain ha festeggiato il ritorno al gol dopo la rete all'Olympiacos in Champions. "Per tutti loro - scrive su Instagram l'argentino, con la foto dell'esultanza all'1-0 -, familiari, amici, compagni, tifosi: a tutti questi, e' per voi. Grande vittoria".