Juve, Dybala "ieri partita difficile"

ROMA, 28 SET - Una "partita difficile", è il tweet di Paulo Dybala dopo la vittoria della Juventus con l'Olympiacos in Champions league, "ma con pazienza abbiamo ottenuto quello che volevamo". La 'Joya' non ha incantato come in altre partite, anche se da un suo tiro è nato il raddoppio di Mandzukic. Tra i protagonisti della serata anche Sturaro, centrocampista riadattato terzino destro da Allegri: "Prima vittoria in @ChampionsLeague, -ha twittato- partita dura, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto".