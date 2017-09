Juve, Buffon "Higuain risponde col gol"

TORINO, 28 SET - "Bravi ad aspettare i momenti della partita, e in questo gruppo sono tutti indispensabili!". Così Massimiliano Allegri su Twitter dopo il successo in Champions sull'Olympiacos: i bianconeri hanno saputo attendere dopo un primo tempo in cui le scelte tattiche dell'Olympiacos hanno imbrigliato il potenziale offensivo dei bianconeri. Il 'Pipita' è tornato al gol. "La risposta di Higuain è sempre la stessa: il gol. Fino alla fine", sono le parole di capitan Buffon. "Tre punti sul campo e otto in testa". L'ironia di Giorgio Chiellini racconta al meglio la vittoria della Juventus sull'Olympiacos: il difensore si è procurato un taglio alla testa dopo uno scontro con Engels. Una disavventura che non influisce sulla sua gioia: "Contava soltanto vincere, avanti così".