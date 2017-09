Allegri: Higuain? Non sarà mai problema

ROMA, 27 SET - "La Juve ha fatto una partita intelligente, loro hanno fatto bene in difesa, ci hanno chiuso tutti gli spazi e dovevamo essere più veloci. Poi, sono calati, abbiamo trovato più spazi e la squadra è riuscita a vincere. Il gol di Higuain? Ho fatto una scelta, Gonzalo stava meno bene degli altri, ma sta ritrovando la condizione". Così Max Allegri, a Mediaset premium, commenta la vittoria della Juve sull'Olympiacos. "In questo match è stato più rapido, ma è un giocatore che non sarà mai un problema: farà ancora la differenza e ci farà vincere altre partite - spiega -. Il merito del gol è suo. Questa è una stagione importante per Gonzalo e i suoi compagni che si devono confermare. Quello che ci è successo nella passata stagione fa parte della storia, quest'anno vogliono batterci tutti e dobbiamo metterci in discussione ogni giorno".