Champions: Atletico Madrid-Chelsea 1-2

ROMA, 27 SET - Chelsea in vetta a punteggio pieno nel girone C di Champions League, lo stesso della Roma, dopo la vittoria a Madrid per 2-1 sull'Atletico. Padroni di casa in vantaggio al 40' con Griezmann su rigore; rimonta ospite con Morata al 60' e Batshuayi al 94'. Nell'altro match-clou odierno, il Paris Saint-Germain demolisce il Bayern Monaco con un netto 3-0. Reti: 2' Dani Alves, 31' Cavani, 63' Neymar. Altri risultati della seconda giornata: Cska Mosca-Manchester United 1-4 (4' e 27' Lukaku, 19' rig. Martial, 57' Mkhitaryan, 90' Kuchaev). Basilea-Benfica 5-0 (2' Lang, 20' e 69' Oberlin, 59' rig. Van Wolfswinkel, 76' Riveros). Anderlecht-Celtic 0-3 (38' Griffiths, 50' Roberts, 93' Sinclair). Classifiche, girone A: United 6 punti; Basilea e Cska 3; Benfica 0. Girone B: Psg 6 punti; Bayern e Celtic 3; Anderlecht 0. Girone C: Chelsea 6 punti; Roma 4; Atletico 1; Qarabag 0. Girone D: Barcellona 6 punti; Juventus e Sporting 3; Olympiacos 0.