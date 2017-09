Cavani: Neymar? Dobbiamo essere famiglia

ROMA, 27 SET - "Abbiamo giocato una bella partita, abbiamo trovato subito il gol che ci ha dato la possibilità di gestire meglio il pallone e ripartire. Poi abbiamo segnato nei momenti giusti e la partita si è chiusa. Dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto cose positive, abbiamo anche sofferto da grande squadra: siamo felici e speriamo di continuare così". Lo ha detto Edinson Cavani, commentando la larga vittoria del PSG sul Bayern Monaco. "Questo PSG pronto per la Champions? Siamo una buona squadra così come altre. Possiamo giocarcela contro tutti - ha aggiunto l'uruguayano - ci siamo molto rinforzati e questo ci dà grande fiducia. Abbiamo più esperienza, ma la strada da percorrere è ancora lunghissima. Il rapporto con Neymar? Io sono molto disponibile con tutti, perché il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere. Poi, siamo tutti diversi, ognuno ha la sua maniera di essere e di vivere, ma sul campo dobbiamo lottare come una famiglia, essere un gruppo unito".