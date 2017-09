Champions: Juventus-Olympiacos 2-0

ROMA, 27 SET - Gonzalo Higuain subentra a mezz'ora dal termine, si sblocca e in 9 minuti apre la porta al successo della Juventus sull'Olympiacos, nella 2/a giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri ottengono così la loro prima vittoria stagionale nel torneo, vincendo 2-0 al termine di una gara che si stava complicando davanti al fortino greco ottimamente impostato dal tecnico Lemonis, allo stesso tempo tutt'altro che rinunciatario. La prima rete arriva al 69' con l'argentino che si vede respingere un primo tiro ravvicinato ma non la ribattuta, su preciso cross dalla sinistra di Alex Sandro. Il raddoppio all'80', sempre con lo zampino del Pipita, che, dopo una cavalcata palla al piede, serve Dybala davanti a Proto: tocco sotto e palla destinata in rete, un difensore la intercetta ma colpisce l'accorrente Mandzukic che, da due passi, mette la firma sul 2-0. Nell'altra gara del girone, a Lisbona, il Barcellona s'impone 1-0 sullo Sporting (49' aut. Coates) e guida la classifica a punteggio pieno.