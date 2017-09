Marotta, Higuain fuori? Stagione lunga

ROMA, 27 SET - "In Champions siamo partiti con una sconfitta, quindi dobbiamo recuperare il terreno perso. Higuain ancora in panchina? L'abbiamo detto più volte: la stagione sarà molto lunga ed è giusto che Allegri valuti al meglio la disponibilità dei giocatori. Nell'arco di un'annata tutti saranno importanti e se il mister ha fatto le sue valutazioni, non possiamo che condividerle. Ciò non toglie nulla al valore di Higuain, che è un grande giocatore e un grande professionista e tornerà ai livelli che conosciamo". Lo ha detto a Premium Sport il direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta, poco prima dell'inizio della gara casalinga contro l'Olympiacos, seconda giornata della fase a gironi di Champions League. "Il derby di sabato scorso - ha aggiunto - è stata la nostra miglior partita di quest'avvio di stagione, ma siamo abituati ad inizi un po' lenti e se quando c'è lentezza, si ottengono risultati, allora questo non può che essere di buon auspicio. L'inizio lento è nel nostro Dna, la Juve è una squadra cinica".