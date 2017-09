Coincidenza Nazionali:Palermo farà causa

ROMA, 27 SET - "Con grande disappunto, il Palermo si vede punito da un'organizzazione che la penalizza togliendogli la competitività per gli impegni nazionali dei suoi giocatori". Lo scrive in una nota il Palermo calcio. "È davvero contro i valori sportivi - prosegue la società - la situazione delle assurde regole italiane attuali (a differenza di regole come quelle del campionato inglese), che possono provocare ingenti danni sportivi ed economici e pregiudicare le possibilità di promozione in Serie A". "Incaricheremo il nostro ufficio legale - conclude la nota - di intraprendere tutte le azioni atte a garantire il giusto valore sportivo delle competizioni del campionato di Serie B e gli eventuali risarcimenti per gli ingenti danni provocati".