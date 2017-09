Juventus-Olympiacos: Higuain in panchina

ROMA, 27 SET - Higuain in panchina anche in Juventus-Olympiacos, seconda partita stagionale di Champions League. Allegri, infatti, ha deciso di riproporre l'attacco con Mandzukic più avanzato e il trio Cuadrado-Dybala-Douglas Costa alle sue spalle, come nel derby di sabato scorso. Difesa a quattro, poi, con Sturaro e Alex Sandro esterni, Barzagli e Chiellini centrali.