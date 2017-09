Roma: Dzeko, era importante solo vincere

ROMA, 27 SET - "In questo match era più importante vincere che giocare bene. Dovevamo chiuderlo nel primo tempo, invece abbiamo subito il gol e sofferto. Però, alla fine, abbiamo preso i tre punti. Nei primi 15' abbiamo fatto due gol, meglio di così non potevamo iniziare, poi la rete subita ha dato fiducia al Qarabag che ha iniziato a pressarci e non siamo più riusciti a fare il nostro gioco". E' il commento di Edin Dzeko al successo della Roma a Baku contro il Qarabag, in Champions. L'attaccante bosniaco ha ammesso che "non era facile vincere", ma "ce l'abbiamo fatta" e "questo era l'importante". "Anche le grandi squadre soffrono e, quando succede, bisogna farlo tutti insieme. Anche questa è una qualità", conclude.