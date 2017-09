Nainggolan, oggi di buono solo i 3 punti

ROMA, 27 SET - "L'importante era vincere; sappiamo di non aver fatto una buona partita, ma ci portiamo via tre punti e possiamo essere soddisfatti solo di quello". È un Radja Nainggolan piuttosto critico con se stesso e la sua Roma quello che, a Premium Sport, commenta a caldo la vittoria di misura sul campo del Qarabag (1-2) in Champions League. "Non so se sia stato sbagliato il nostro approccio - aggiunge il centrocampista belga - Avevamo cominciato molto bene, segnando due gol e creando occasioni per il terzo. Poi, però, non abbiamo più fatto vedere il nostro gioco. Il campo? tutte scuse, bisogna guardarci e fare meglio. Ripeto: oggi di buono ci sono stati solo i tre punti, non la partita in sé. Forse pensavamo di vincere facilmente e invece ci sono state tante cose che abbiamo sottovalutato".