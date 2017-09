Champions League: Qarabag-Roma 1-2

ROMA, 27 SET - Sembrava che sarebbe stata una goleada e invece la Roma si deve accontentare di un piccolo 2-1, comunque prezioso, sul campo del Qarabag. I giallorossi tornano sì al successo in Champions League dopo una lunga astinenza, affermandosi nella gara della 2/a giornata della fase a gironi, ma sarebbe stato importante, ai fini della classifica, portare a casa una maggior differenza reti. A Baku, dopo 15', gli uomini di Di Francesco erano già sul 2-0 grazie ai gol di Manolas (al 7' con una deviazione di testa dall'area piccola su tiro-cross di Pellegrini) e di Dzeko (controllo di petto e tiro sotto la traversa da posizione defilata, su passaggio di El Shaarawy). Gara dunque subito in discesa e tutti i presupposti per dilagare. Invece gli azeri, spinti dal calore del pubblico di casa, superano pian piano lo choc e prendono le misure. Riuscendo ad accorciare al 28' con Pedro Henrique, lasciato libero di ricevere palla e trafiggere Alisson, su assist di Dino Ndlovu, a sua volta abile a strappare il pallone a Gonalons.