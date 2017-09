Kek, San Siro non deve impressionarci

ROMA, 27 SET - Sono attesi circa 5mila tifosi del Rijeka domani sera a San Siro, il più grande "esodo" della storia del club. Per Matjaz Kek, allenatore dei croati, "affrontare il Milan è un grande regalo per tutti", sia per il pubblico, sia per i giocatori. "Per prima cosa - è il monito di Kek - non dobbiamo farci impressionare da San Siro. Per noi giocare qui è una grande vetrina. Dobbiamo restare concentrati per esprimere le nostre qualità e il nostro gioco. Loro sono favoriti e quindi avranno tutta la pressione addosso". Dello stesso parere è Filip Bradaric. "Essere qui - osserva il centrocampista croato - è un onore, una grande occasione. Il Milan è una grande squadra, ma noi non siamo venuti qui per fare i turisti. Il centrocampo del Milan è molto forte, ma noi dobbiamo solo guardare in casa nostra".