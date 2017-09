Inzaghi, con Waregem partita insidiosa

ROMA, 27 SET - "La gara di domani ha una grandissima importanza, non è decisiva ma vincerla significherebbe trovarci un po' più avanti nel nostro percorso nel girone. Una vittoria ci faciliterebbe il compito anche in vista del doppio confronto con il Nizza. Conosciamo le due insidie: lo Zulte Waregem e lo stadio vuoto". Così Simone Inzaghi alla vigilia del secondo match di Europa League contro la squadra belga che si disputerà a porte chiuse per via della squalifica comminata all'Olimpico due anni fa dall'Uefa. "Ho già avvertito i ragazzi - ha spiegato Inzaghi in conferenza stampa - sarà un pò strano. Sono cose che non dovrebbero capitare, sicuramente domani sera saremmo stati aiutati dai nostri tifosi in una partita che avrà delle insidie. Lo Zulte è una squadra organizzata, con giocatori di qualità dal centrocampo in su. Dovremmo affrontarla con la massima concentrazione".