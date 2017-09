Candreva, fischi fanno parte lavoro

ROMA, 27 SET - "Dispiace per i fischi, ma fanno parte del nostro lavoro. L'importante è essere sempre sul pezzo, lavorare con sacrificio e umiltà e portare in alto la propria squadra". Il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva, a margine di un evento Adidas a Milano, torna sulle critiche che il pubblico nerazzurro gli ha riservato dopo la prestazione deludente contro il Genoa, domenica a San Siro. "In Serie A - continua Candreva - tutte le partite sono difficili e noi, con cinque vittorie e un pareggio, abbiamo avuto un inizio positivo. La strada è ancora lunga, dobbiamo continuare così. Juventus e Napoli sono grandissime squadre, ma lo è anche l'Inter: c'è sempre da migliorarsi, anche quando si vince, e noi dobbiamo farlo per dare continuità ai risultati centrati finora. L'anno scorso non siamo stati squadra per tutto il campionato, quest'anno il gruppo è più unito ed ha inserito bene i nuovi innesti. Vogliamo essere protagonisti, vogliamo essere importanti per questo club che merita di giocare la Champions League".