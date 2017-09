Inter: bilancio 2017, perdita di 24 mln

ROMA, 27 SET - Il Consiglio d'amministrazione dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2017 con una perdita di 24 milioni di euro. I parametri del fair play finanziario, al netto delle spese per il settore giovanile, di Inter Campus e di quelle sostenute per gli impianti, sono comunque stati rispettati. I ricavi, rispetto al 2016, sono aumentati del 33%. Ratificate, inoltre, le nuove nomine dirigenziali, mentre è stato richiesto di fissare una data per l'assemblea dei soci del club entro ottobre.