Monchi, Atletico più favorito di Chelsea

ROMA, 27 SET - "In Champions penso che l'Atletico sia un po' più favorito del Chelsea. Quale obiettivo deve scegliere la Roma fra campionato e Champions? Se vogliamo diventare una grande squadra, dobbiamo puntare al massimo in tutti gli obiettivi". Lo ha detto il ds giallorosso Monchi parlando a Mediaset Premium poco prima della gara contro il Qarabag. "I due anni che ha trascorso al Sassuolo - ha poi aggiunto il dirigente spagnolo a proposito di Pellegrini - gli sono serviti: adesso è un giocatore pronto, che sa cosa significa indossare la maglia della Roma. Ha ancora un grande potenziale, è importante per noi e presto lo sarà anche per la Nazionale".