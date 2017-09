Sibilia, sentenza Pastore insufficiente

ROMA, 27 SET - "Rispetto la decisione del Tribunale federale, che in ogni caso conferma le gravi irregolarità commesse da chi per anni ha gestito il Comitato campano in barba alle regole del Coni e alle norme federali". Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Figc, Cosimo Sibilia, commenta la senza del Tribunale federale, che ha condannato a 18 mesi di inibizione l'ex n.1 del comitato campano della Lnd Vincenzo Pastore. "Tuttavia ritengo - aggiunge Sibilia - che nel consentire a circa mille giocatori di giocare senza essere stati tesserati, finendo col falsare oltre milleduecento partite in una sola stagione, non possa che configurarsi l'illecito sportivo. Sotto questo profilo, ritengo la sentenza di primo grado comunque insufficiente".