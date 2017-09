Lnd, Pastore inibito per 18 mesi

ROMA, 27 SET - Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - presieduto da Cesare Mastrocola ha disposto la sanzione di 18 mesi di inibizione nei confronti dell'ex presidente del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, Vincenzo Pastore. Pastore - riferisce una nota della Figc - era stato deferito per aver posto in essere, in particolare nella stagione sportiva 2014/2015, "condotte rivolte ad alterare il risultato di singole gare e il medesimo esito dei relativi campionati, nella piena consapevolezza delle conseguenze del proprio operato". In base a quanto riportato nel deferimento, sono state 1272 le gare irregolari, con 357 società coinvolte e 828 calciatori raggiunti da sanzioni che non risultavano tesserati.