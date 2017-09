E.League, Atalanta cerca impresa a Lione

ROMA, 27 SET - Atalanta a caccia di conferme in Europa League: dopo il 3-0 dell'esordio contro l'Everton, i nerazzurri giocano la seconda gara del Gruppo E in casa del Lione. Per la squadra di Gasperini, imbattuta da 5 partite tra campionato e coppa, il momento è super, ma per andare a punteggio pieno servirà un'impresa secondo i quotisti. Il blitz al Groupama Stadium, nella sfida di domani sera, è dato a 4 volte la scommessa su SNAI. Il fattore campo avvantaggia i padroni di casa: si gioca a 1,90 sull'1 si punta invece a 3,60 sul pareggio. Più abbordabile il compito della Lazio, in casa contro lo Zulte Waregem. Il confronto è impietoso nelle quote. Biancocelesti piazzati a 1,20, pareggio a 6,75, il 2 vola addirittura a 13. Turno facile, almeno sulla carta, per il Milan che punta al riscatto dopo il crollo di Marassi contro la Sampdoria. Ai rossoneri tocca la sfida contro i croati del Rijeka. Rossoneri appena a 1,22, per gli ospiti - zero punti nel Girone D - il successo viaggia a 13, mentre il pareggio vale 6,25.