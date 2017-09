Palermo, Tedino "pesa assenza nazionali"

FIRENZE, 27 SET - ''Noi paghiamo a caro prezzo il fatto di avere via dei calciatori durante gli impegni delle Nazionali, i nostri avversari sono contenti di affrontare un Palermo in difficoltà piuttosto che un Palermo al completo, di conseguenza secondo me qualcosa in campionato si viene a falsare''. Lo ha detto l'allenatore della squadra siciliana Bruno Tedino a margine dell'incontro arbitri-club di Serie B oggi a Coverciano dove è in programma anche l'assemblea ordinaria del torneo cadetto: tra i punti da discutere anche la richiesta dello stesso Palermo di rinviare le partite in occasione delle date Fifa. ''Noi accettiamo ogni decisione e ci adegueremo - ha aggiunto Tedino che ha partecipato al confronto insieme al capitano della squadra Nestorowski - ma è chiaro che il fatto di avere molti assenti finisce per ripercuotersi anche sul lavoro settimanale''.