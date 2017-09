Serie B, meno espulsi e ammoniti

FIRENZE, 27 SET - Cinque espulsioni e 51 ammonizioni in meno rispetto ad un anno fa dopo le prime sei giornate del campionato di Serie B: lo ha annunciato il designatore della Can B Emidio Morganti in occasione del tradizionale incontro oggi a Coverciano tra arbitri e club del torneo cadetto. "Se siamo pronti per la Var anche in B? Adesso l'obiettivo principale è far crescere i nostri arbitri sotto l'aspetto decisionale - ha risposto Morganti - poi quando sarà il momento ci avvantaggeremo anche noi della tecnologia, fermo restando che non tutto può essere condizionato dal suo utilizzo e almeno in questa categoria abbiamo ancora il diritto di sbagliare". Al riguardo il presidente dell'Aia Marcello Nicchi ha aggiunto: "Non ci opporremo all'introduzione della Var in B se la Lega mostrerà interesse, anche se a fine stagione dovremo capire se i nostri organici saranno adeguati: già ora gli arbitri vengono impegnati ogni turno a pieno regime".