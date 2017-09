Malagò, auguri Totti, può fare di tutto

MILANO, 27 SET - Per il primo compleanno da dirigente di Francesco Totti, arrivano anche gli auguri del presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Non mi fa effetto vederlo in giacca e cravatta ma mi mette di buon umore. Per mesi ha molto riflettuto su cosa fare da grande e vederlo così vuol dire che ha intrapreso un nuovo percorso, quindi è convinto, vedrete che ne sentiremo parlare", ha notato a margine della presentazione degli Open d'Italia di Golf Malagò, convinto che Totti potrebbe avere nelle corde anche il ruolo di allenatore. "Certi personaggi sportivi per me possono fare tutto perché hanno un tale livello di testa, una volontà, una determinazione e un intuito che fanno parte della genetica. Potrei dirlo anche della Pellegrini e Valentino Rossi. Sono persone che, se si mettono in testa qualcosa, la fanno molto bene", ha detto il n.1 dello sport italiano, sottolineando che una storia come quella di Totti "rappresenta il lato romantico del calcio moderno, in contrasto con quanto successo in estate nella vicenda Neymar".