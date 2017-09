Zeman, Totti divertiti in un altro modo

FIRENZE, 27 SET - "Auguro a Totti di stare bene e di divertirsi in altro modo anche se un altro modo per lui, in questo momento, non lo vedo". Questo il messaggio spedito da Zdenek Zeman all'ex capitano della Roma nel giorno del suo 41/o compleanno. Il tecnico del Pescara ha partecipato oggi a Coverciano al tradizionale incontro tra gli arbitri e le società di Serie B per fare un primo punto dopo le prime 6 giornate di campionato. "Come valuto l'introduzione della Var in Serie A? Non in maniera positiva - dice il boemo -: il calcio è un gioco dove si sbaglia, dove sbagliano i calciatori e dove possono sbagliare anche gli arbitri. Sbagliare è umano, quindi comprensibile".