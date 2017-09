Nicchi, Var è utile nel 95% dei casi

FIRENZE, 27 SET - "Grazie alla Var si sono azzerate le ammonizioni e ci sono stati in campo meno comportamenti rissosi e meno interventi a gamba tesa. Certo, domenica scorsa in una gara c'è stata una disfunzione, l'errore è sempre in agguato e lavoriamo per migliorare". Così Marcello Nicchi a margine del confronto oggi a Coverciano tra arbitri e i club di Serie B. L'ultimo turno di Serie A è stato contrassegnato dalle proteste della Fiorentina per l'arbitraggio di Luca Pairetto per i due rigori negati (in particolare la trattenuta su Astori) nel match con l'Atalanta. "Ripeto, domenica c'è stata una disfunzione - ha ribadito Nicchi - e chi di competenza ci sta lavorando. Se ho parlato con Pairetto? E' Rizzoli che gestisce gli arbitri. Comunque non focalizziamoci su un singolo episodio, sappiamo che dobbiamo migliorare e velocizzare l'uso della tecnologia, ma in 95 casi su 100 questa finora ci ha dato una grossa mano".