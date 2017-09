Roma, in arrivo aumento capitale

ROMA, 27 SET - Oggi sarà impegnata a Baku contro il Qarabag in Champions, ma c'è un'altra partita che la Roma sta giocando ed è quella relativa ai conti del club. I dati economico-finanziari dell'esercizio chiuso al 30/6/2017 saranno oggetto di approvazione del prossimo Cda fissato per il 4/10 ma già all'interno della relazione illustrativa dello stesso Cda sulla proposta di aumento di capitale è anticipato il rosso di bilancio che sarà registrato. "Il risultato economico consolidato, previsto negativo per circa 42,6 milioni di euro (14 milioni di euro, al 30 giugno 2016) - si legge nel documento - è condizionato dalla mancata partecipazione al Group Stage (fase a gironi) della Champions League 2016-17, che si è riflesso in una diminuzione dei ricavi rispetto a quanto conseguito nell'esercizio 2015-16-.Riguardo all'aumento di capitale, già comunicato nelle scorse settimane per un ammontare massimo di 120 milioni di euro, il documento pubblicato dalla Roma precisa che sarà eseguito "entro e non oltre il 31 dicembre 2018".