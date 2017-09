Chelsea in pole se Cavani lascia il Psg

ROMA, 27 SET - Il Chelsea è in pole position, anche secondo i bookmaker per Edinson Cavani nel caso l'attaccante decida di lasciare il Psg a gennaio. Lo scrive il tabloid britannico 'Sun', ricordando come l'uruguaiano, protagonista di un accenno di lite in campo con Neymar su chi dovesse tirare un rigore, ha poi rifiutato l'offerta da parte del club di un bonus di un milione di euro per lasciare a O Ney l'incarico di calciare i penalty. I rapporti fra l'uruguayano e il brasiliano sarebbero a dir poco non buoni e Cavani starebbe riflettendo seriamente sull'ipotesi di andarsene, anche se il suo stipendio di 12 milioni all'anno frena parecchie pretendenti (fra cui il Napoli). Questo ingaggio non sarebbe invece un problema per il Chelsea, ricorda il 'Sun', che oltretutto ha già ceduto, per gennaio, Diego Costa all'Atletico Madrid e ha quindi soldi da spendere sul mercato. Ma a volere il 'Matador' sarebbero anche, sempre secondo il tabloid, anche l'Everton e i due club di Manchester.