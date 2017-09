Champions: Napoli-Feyenoord 3-1

NAPOLI, 26 SET - Primi tre punti Champions per il Napoli che batte 3-1 il Feyenoord in un match valevole per la seconda giornata del girone F. Partita abbastanza agevole per la squadra di Maurizio Sarri che va in vantaggio già al 7' con Insigne che vince un contrasto a centrocampo, si invola e dal limite dall'area lascia partire un destro rasoterra che non dà scampo al portiere Jones. Il raddoppio del Napoli arriva al 49': Ghoulam recupera palla nella trequarti e serve Mertens che di destro batte Jones. Al 68' l'arbitro concede un rigore al Feyenoord per una spinta di Ghoulam a Berghuis ma Toornstra si fa ribattere la conclusione da Reina. Al 70' Mertens serve Callejon che incrocia con il destro e infila per la terza volta Jones. Al 76' Feyenoord ancora pericoloso con Basacikoglu che crossa al centro per Berghuis che calcia a botta sicura ma Reina gli nega la gioia del gol. Gli olandesi insistono e al 93' con Amrabat riescono a segnare la rete della bandiera.