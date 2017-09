Allegri, Higuain non è un problema

TORINO, 26 SET - "Higuain non è un problema, lo sarebbe se non giocasse alla Juventus. Scendiamo in campo ogni tre giorni, con un parco attaccanti come il nostro può capitare di non giocare". Così Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida Champions con l'Olympiacos. "Ho parlato con Gonzalo ed è sereno. Lui è un titolare, deve solo pensare e fare quello che sa", aggiunge il tecnico bianconero, che non ha svelato se contro i greci, dopo la panchina nel derby, sarà titolare o meno. "Deciderò domani..."