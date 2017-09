Verratti, battere Bayern darebbe fiducia

ROMA, 26 SET - "Abbiamo obiettivi molto ambiziosi e battere il Bayern sarebbe importante, non tanto per la classifica ma perchè battere i tedeschi ci darebbe grande fiducia": presenta così il big match di Champions, domani sera al Parco dei Principi, Marco Verratti. "Per la prima volta ci presentiamo a questi tipi di impegni con la sensazione di potercela giocare alla pari - riconosce il centrocampista del Psg ancora 'scottato' dalla rocambolesca rimonta del Barca nella scorsa stagione - Abbiamo 5 anni di lavoro alle spalle, abbiamo acquisto credibilità e fatto importanti acquisti come Neymar e Mbappè". "Ogni stagione è importante - aggiunge Verratti che ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Unai Emery - non si può scegliere uno o più obiettivi, l'importante è dare sempre il meglio perché ogni stagione potrebbe essere indimenticabile e bisogna finire la stagione senza rimpianti. E' vero che ci sarà una Coppa del mondo a fine stagione, ma dobbiamo pensare alla partita domani, che è molto importante per il club".