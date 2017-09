Champions, domani Psg-Bayern

ROMA, 26 SET - Dribbla le polemiche di spogliatoio ("I rigori vogliono tirarli in molti. Loro sanno che fare in campo"), rende merito al collega Carlo Ancelotti, che arriva da ex a Parigi ("Un grandissimo allenatore") e soprattutto cerca di ricompattare l'ambiente dopo la lite in campo tra le due stelle della squadra: Edison Cavani e Neymar. Alla vigilia di Psg-Bayern Monaco, secondo match del Gruppo B di Champions in programma domani, il tecnico dei francesi Unai Emery non anticipa chi andrà sulla lunetta in caso di penalty e se la prende con chi ha alimentato la polemica: "Abbiamo più nemici, penso sia una buona cosa per parlare di noi", dice prima di chiamare tutti a raccolta: "Il Psg è un grande club, lo è diventato grazie ai suoi giocatori e all'ambizione che ha portato qui giocatori come Neymar e Mbappé, destinati a far crescere il progetto nei prossimi anni".