Serie B, le misure del giudice sportivo

ROMA, 26 SET - Due turni di stop a Da Cruz (Novara), una a Nestorovski (Palermo) e Gastaldello (Brescia): queste le decisioni prese oggi dal Giudice sportivo di Serie B dopo la sesta giornata di campionato. Il giocatore del Novara è stato squalificato "per avere, al 22' st, all'atto dell'ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti". Multe di 5.000 euro per Palermo e Perugia, di 4.000 per il Brescia, di 2.000 per la Cremonese e per il Foggia, di 1.000 per il Brescia e altre 1.000 per il Palermo "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti".