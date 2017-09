Feyenoord: 30 tifosi hanno biglietto

(ANSA) NAPOLI 26 SET - Sono circa trenta i tifosi del Feyenoord che hanno acquistato un biglietto per il match di questa sera di Champions League contro il Napoli al San Paolo. Gli olandesi verranno però fermati stasera all'ingresso dello stadio e, si apprende dalle forze dell'ordine, non verrà loro consentito l'ingresso allo stadio. In più le forze dell'ordine cercheranno di accertare attraverso quali canali i tifosi sono venuti in possesso dei biglietti. In tutto sono circa 50 i sostenitori olandesi in città in queste ore. Tre di loro sono da ieri nel carcere di Poggioreale dopo aver lanciato sassi contro agenti della polizia di Stato avvenuto ieri sera in centro. Stamattina non si sono verificati altri incidenti in città. La prefettura di Napoli nelle scorse settimane aveva deciso di chiudere il settore ospiti dello stadio San Paolo in occasione del match.