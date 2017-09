Calcio, Draxler verso il Real Madrid

ROMA, 26 SET - Il futuro di Julian Draxler sembra ormai fuori dal PSG. Stretto dalla forte concorrenza interna, dato l'arrivo di Neymar e Mbappè, e dallo scarso feeling con il tecnico Emery, il giocatore tedesco, scrive lo spagnolo 'AS', starebbe valutando alcune offerte in vista dell'apertura del mercato invernale. Su tutte, quella del Real Madrid che potrebbe offrire una grande vetrina al nazionale tedesco, anche in vista dei Mondiali in Russia.