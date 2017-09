Montella, serve mentalità vincente

MILANO, 25 SET - "Ci siamo confrontati con la società, con i calciatori e tutti insieme, siamo consapevoli che abbiamo bisogno velocemente di creare una mentalità vincente. Si costruisce nel tempo, a volte anche inciampando". Così Vincenzo Montella all'indomani del ko Milan con la Samp: "La società mi ha chiesto soltanto di intervenire per non ripetere più queste prestazioni. Non cerca di intervenire su moduli o calciatori, che sono di mia pertinenza. Roma e Inter? Sono partite con pressione ma come altre. E alle pressioni bisogna abituarsi. E' stata una mattinata di "analisi, confronto, presa di coscienza", ha spiegato a Milan Tv Montella cui "interessano soprattutto il modo e la linea su cui intervenire per migliorare le cose e non cercare un colpevole o più colpevoli".