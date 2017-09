Agnelli: inibiti anche altri 3 dirigenti

ROMA, 25 SET - Oltre ad Agnelli, la cui inibizione di dodici mesi è stata confermata con un comunicato dalla Figc, sono stati inibiti dal Tribunale nazionale, per la stessa durata, Francesco Calvo e Stefano Merulla, mentre quindici mesi sono stati inflitti ad Alessandro Nicola D'Angelo. Per ciascuno dei quattro dirigenti ed ex dirigenti bianconeri, comminati anche ventimila euro di multa.