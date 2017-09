Doping: Srna positivo, test il 22/3/2017

MOSCA, 25 SET - Dariyo Srna, capitano dello Shakhtar Donetsk, conferma di essere stato trovato positivo al test antidoping ma sostiene di non averlo "fatto apposta". Lo riporta Interfax, che cita il sito del club. "Il 18 settembre sono stato avvisato dal centro anti-doping ucraino che il test effettuato il 22 marzo 2017 è risultato positivo", ha detto il calciatore. "Voglio precisare che non ho mai assunto nessun medicinale vietato in modo volontario e non ho mai provato ad ottenere vantaggi disonesti nelle partite". Srna ora va incontro a una squalifica di almeno 1-2 anni. Il capitano intanto si è autosospeso fino a che non sarà chiarita la posizione.