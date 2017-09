Jorginho, ko Milik non ci scoraggia

ROMA, 25 SET - "L'infortunio di Milik non ci scoraggia nella lotta scudetto. Pensiamo al gruppo, lui ci mancherà ma abbiamo fiducia nella nostra rosa". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Jorginho commentando, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Feyenoord, il nuovo ko di Arek Milik che oggi è stato operato al ginocchio. "Ci è dispiaciuto il suo infortunio - ha aggiunto Jorginho - ma purtroppo è successo, domani giocheremo anche per lui e per dedicargli la vittoria". Jorginho ha poi sottolineato che domani, nonostante il ko contro lo Shakhtar, "non sentiremo la pressione di dover vincere per forza, ma siamo sereni e fiduciosi del nostro lavoro, anche se sappiamo che sarà una partita difficile. Penso che due anni fa non avremmo vinto una partita come quella di sabato contro la Spal, il che significa che stanno succedendo cose importanti".