Condanna Agnelli, Juve positiva in Borsa

MILANO, 25 SET - Juventus ancora in rialzo a Piazza Affari dopo la condanna del presidente Andrea Agnelli, ad un anno di inibizione in relazione ai rapporti tenuti con gli ultrà del club bianconero. Il titolo, che in corso di seduta aveva toccato un rialzo massimo del 2,5%, sale dell'1,16% a 0,796 euro, con la Borsa che mostra più interesse al successo nel derby e al mantenimento del primato in classifica.