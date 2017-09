Roma, Perotti convocato col Qarabag

ROMA, 25 SET - C'è anche Diego Perotti nella lista dei convocati diramata da Eusebio Di Francesco per la seconda gara della Roma in Champions League in programma mercoledì contro il Qarabag. Salterà invece la trasferta in Azerbaigian il difensore Hector Moreno che, dopo il trauma subito durante l'allenamento di ieri, ha alzato bandiera bianca. Il messicano è stato sottoposto oggi ad accertamenti clinico-strumentali che hanno infatti messo in evidenza una modesta quota di edema post-distrattivo nel muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Moreno ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Questa la lisa completa dei convocati della Roma: Alisson, Skorupski, Fazio, Kolarov, Manolas, Juan Jesus, Bruno Peres, De Rossi, Florenzi, Gonalons, Nainggolan, Pellegrini, Gerson, Strootman, Defrel, Dzeko, El Shaarawy, Perotti, Under.