Semplici, dobbiamo diventare più cattivi

ROMA, 25 SET - "Sapevamo che contro il Napoli avremmo dovuto giocare in maniera perfetta e in parte lo abbiamo fatto, perché gli abbiamo reso la vita difficile. Il Napoli gioca un grande calcio, tra i più belli in Europa e averlo messo in difficoltà è motivo di soddisfazione, ma alla fine conta il risultato. Dobbiamo crescere sotto l'aspetto dell'autostima e della cattiveria sportiva e siamo certi di poter raggiungere l'obiettivo, che è e rimane la salvezza". Lo ha detto a Radio Crc Leonardo Sempici, allenatore della Spal, due giorni dopo la sconfitta interna con il Napoli. "Adesso - ha aggiunto il tecnico - il nostro campionato dovrebbe essere più abbordabile, sulla carta arriveranno partite accessibili; ma dovremo fare tesoro degli errori commessi e migliorare sotto tanti punti di vista. I ragazzi, comunque, stanno facendo molto bene: sabato hanno disputato una partita sopra le righe e questo deve darci convinzione anche se, quando vieni da quattro sconfitte consecutive, non è semplice".